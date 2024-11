📷 Voormalige Anderlecht-speler trapt toptalent van Barcelona in het gezicht die achterblijft met 10 (!) hechtingen

Uros Spajic heeft deze woensdag niet alleen vrienden gemaakt in Catalonië. In de Champions League liet de voormalige verdediger van Anderlecht Pau Cubarsi (per ongeluk) met een bloedend gezicht achter.

De nog jonge Pau Cubarsi (17 jaar) maakte op woensdag kennis met een voormalige speler uit onze Jupiler Pro League, en hij zal het niet snel vergeten. Aan het einde van de wedstrijd, terwijl de centrale verdediger probeerde een bal met het hoofd te spelen uit een vrije trap, probeerde Uros Spajic hetzelfde te doen, maar dan met zijn voet. Een normale actie die helaas niet goed afliep. Hij trapte zo vol in het gezicht van Cubarsi. De Spaanse international (3 caps) moest van het veld, hevig bloedend, terwijl de score 1-4 was tussen Rode Ster Belgrado en FC Barcelona. Na de wedstrijd gaf Cubarsi een update via het officiële X-account van FC Barcelona. "I'm ok", klonk het. Het verdict was echter streng omdat de jonge Spanjaard 10 hechtingen moest krijgen als gevolg van dit ongeluk. Uros Spajic, 31 jaar oud, is bekend bij ons omdat hij twee seizoenen bij RSC Anderlecht heeft gespeeld, van 2016 tot 2018. Hij speelde 75 wedstrijden voor paars-wit. In januari 2023 keerde hij terug naar zijn thuisland en tekende hij bij Rode Ster. pic.twitter.com/iTr3NNcK6S — follow @plutofootball (@mercury21094072) November 6, 2024 I’m ok. pic.twitter.com/lYGwsmDDAN — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2024