Anderlecht heeft bijzonder veel geluk in Letland, een pak meer dan Ajax zal hebben...

De omstandigheden zullen opvallend goed zijn voor een novembermaand in Letland, donderdagavond. Anderlecht heeft meer geluk dan Ajax.

We stelden ons de vraag terwijl we de spelers van RSC Anderlecht zagen trainen in het Daugavas Stadion in Riga: het gras leek in perfecte staat te zijn. Toch geen kunstgras, in tegenstelling tot het gebruikelijke stadion van RFS: het is natuurlijk gras.

De omstandigheden zijn uitstekend in Riga, vooral voor de maand november. Clubmedewerkers bevestigden het: zo'n veld in deze tijd van het jaar is zeer zeldzaam. Het is niet voor niets dat de Letse competitie deze week eindigt.

Van november tot maart gaat het Letse voetbal, net als dat van vele Baltische en Scandinavische landen, letterlijk in winterslaap. De omstandigheden kunnen lastig worden, met sneeuw en zeer lage temperaturen (het is deze donderdag net iets minder dan 10°C). Probleem: RFS speelt de Europa League... ook in januari.

Het nieuwe schema van de Europese competities betekent dat alle teams "de winter doorbrengen" in Europa, aangezien er verschillende wedstrijden gepland staan in januari. "Het zal de eerste keer zijn dat een Letse club een officiële wedstrijd speelt in januari", werd ons verteld door de club.

Die wedstrijd zal plaatsvinden op 23 januari, tegen Ajax. En afhankelijk van het weer kan deze erg lastig zijn om te spelen. "Het kan -20°C zijn met sneeuw. Wat kunnen we eraan doen? We zullen ons best doen, met houtblokken, verwarming", lacht men bij RFS. Gelukkig voor Anderlecht, stuurt de loting hen naar Letland op precies het juiste moment!