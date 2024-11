Guillaume Gillet heeft ongezouten mening over weg die Anderlecht moet bewandelen: "Daar ontbreekt het hen aan"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Guillaume Gillet, oud-speler van Anderlecht, reageerde op het vertrek van CEO Sports Jesper Fredberg en de benoeming van Olivier Renard als zijn opvolger. Volgens Gillet is het profiel van Renard veel overtuigender dan dat van Fredberg, wiens ervaring op het hoogste niveau beperkt was.

"Olivier Renard heeft veel meer ervaring dan Fredberg. Hij kent het topvoetbal en begrijpt hoe het er in de kleedkamer aan toegaat. Bovendien kent hij de Belgische competitie door en door. Deze keuze lijkt me dus logisch"; aldus Gillet bij de RTBF.

Hoewel Renard zijn verleden heeft bij rivaal Standard, ziet Gillet dit als onderdeel van het moderne voetbal. Gillet gelooft ook dat de ervaring van Renard, zowel als speler als in een bestuurlijke rol, waardevol zal zijn voor trainer David Hubert.

"Renard kan Hubert helpen, die nog een jonge coach is. De samenwerking tussen hen kan voor beide partijen positief uitpakken. Ze spreken dezelfde taal, behoren tot dezelfde generatie, en hebben zelfs tegen elkaar gespeeld. Dit zal de communicatie en de samenwerking in het aanstaande wintermercato vergemakkelijken, zeker in moeilijke momenten", legt Gillet uit.

De komst van Renard markeert volgens Gillet het einde van de “Anderlecht-Denemarken” connectie. "Alles is veranderd, zelfs binnen de jeugdacademie", zegt hij. "Het ontbreekt Anderlecht aan stabiliteit en een duidelijke richting. Hoewel ze vorig jaar nog kans maakten op de titel, wat een wonder zou zijn geweest, blijft de algemene balans van de laatste twee jaar ondermaats."

Met deze overgang hoopt Gillet dat Anderlecht een stap zet richting meer consistentie, zowel op sportief als bestuurlijk vlak. "Het is tijd dat Anderlecht zich opnieuw op eigen kracht en binnenlandse ervaring gaat baseren", besluit hij.