Hans Vanaken schuwt de grootspraak niet en legt de lat voor Club Brugge in de Champions League hoog

Club Brugge won gisteren met het kleinste verschil van Aston Villa. De Belgische landskampioen mag door die overwinning meer dan dromen van de volgende ronde in de Champions League. Hans Vanaken legt de lat dan ook geen centimeter lager.

Het was diezelfde Hans Vanaken die Club Brugge van op de strafschopstip naar de overwinning trapte. De fout voorafgaand aan de elfmeter hebt u ongetwijfeld al gezien ondertussen...

"Ik ben heel tevreden met deze drie punten", aldus de blauw-zwart aanvoerder. "Zeker na de manier waarop we in deze Champions League al punten hebben laten liggen."

© photonews

Vanaken heeft dan ook geen schrik om de resterende wedstrijden aan te vatten. "We hebben ook tegen Aston Villa getoond dat we geen schrik hoeven te hebben van andere clubs."

"Ook alle vorige wedstrijden hebben we meegespeeld voor punten", gaat Vanaken onverstoorbaar verder. "Alleen vergaten we onszelf te belonen. Ik ben er bijvoorbeeld nog steeds van overtuigd dat we AC Milan hadden kunnen kloppen als die rode kaart niet was gevallen."

Wat is de ambitie van Club Brugge in de Champions League?

De ambitie van Club Brugge is dan ook héél duidelijk. "Onze zes op twaalf bewijst dat we kans maken om bij de eerste 24 ploegen te eindigen. En de volgende ronde in de Champions League halen is ook simpelweg ons doel."