Marc Degryse ziet dat er nog een toekomstige Rode Duivel rondloopt bij Club Brugge: "Hij mag bij de selectie van Tedesco zitten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco zal vrijdagvoormiddag zijn selectie bekendmaken voor de komende interlands in de Nations League. Marc Degryse vindt dat de bondscoach er nog een Club Brugge-speler moet bijpakken.

Club Brugge kon verrassen in eigen huis door met 1-0 te winnen van Aston Villa. Blauw-zwart speelde weer een zeer goede wedstrijd, zoals in de Champions League dit seizoen eigenlijk altijd al het geval was.

Er loopt heel wat kwaliteit rond bij Club, dat viel woensdagavond alweer op. Ook uit eigen land. Voor Marc Degryse stak er een jonge Belg flink bovenuit.

"Voor mij was Seys dé uitblinker", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Zo veel energie, fysiek sterk en veel uitstraling. Opvallend hoe hij nooit in de problemen kwam, tegen toch Rogers. Seys deed het samen met Skov Olsen op zijn flank tactisch sterk."

Zou de 19-jarige flankverdediger ook de bondscoach overtuigd hebben? Als het van Degryse afhangt moet Tedesco hem in ieder geval oproepen voor de komende interlandperiode.

"Als je weet dat Tedesco niet dik zit in de rechtsachters, dan moet je Seys - ook al is hij een linkspoot - er eigenlijk bijpakken", besluit de analist.