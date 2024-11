Maxim De Cuyper looft historische Hans Vanaken: "En toch krijgt hij nog altijd zoveel kritiek..."

Met een tweede zege in de Champions League mag Club Brugge opnieuw dromen. Maxim De Cuyper loofde zijn kapitein Hans Vanaken, ook Simon Mignolet benoemde enkele uitblinkers.

De wedstrijd tegen Aston Villa was historisch voor Club Brugge, het was de 100ste in de Champions League. In meer dan de helft daarvan, 52 om precies te zijn, stond Hans Vanaken op het veld. Ook voor hem werd het een historische avond.

De kapitein van Club Brugge scoorde vanop de stip zijn tiende goal in de Champions League, waarmee hij Eden Hazard evenaarde. Enkel Lukaku (18), Mertens (16) en De Bruyne (16) scoorden als Belg nog meer in de Champions League.

De Cuyper prijst Vanaken

Maxim De Cuyper was dan ook lovend voor Vanaken, die tot Man of the Match werd uitgeroepen. "Iedereen kent zijn kwaliteiten. En toch zijn er altijd periodes waarin zoveel mensen kritiek hebben op hem", begon De Cuyper.

"Maar als je dit zo lang kan volhouden op dit niveau dan ben je echt iemand van hoge kwaliteit. Dat bewees hij nu opnieuw. Hoe hij ons mee draagt in balbezit en balverlies... Alleen maar lovende woorden voor onze kapitein."

Ook Simon Mignolet noemde nog enkele uitblinkers. "Ik moet in eerste instantie onze defensie prijzen maar uiteindelijk heeft iedereen, ook de invallers, hun job gedaan. Dit is een zege van het collectief", zei de doelman nog.