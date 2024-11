Ondanks zege maakt Club Brugge enorm slechte beurt: "Dit zou illegaal moeten zijn"

Het was een fantastische avond voor Club Brugge, maar het bewees nog maar eens dat blauw-zwart voor zulke matchen een nieuwe voetbaltempel nodig heeft. De infrastructuur is niet op het niveau van de prestaties, verre van zelfs. En dat komt het imago niet te goed.

De fans van Aston Villa die de verplaatsing maakten, klaagden immers steen en been over de faciliteiten in Jan Breydel. De voetbaltempel is zo verouderd dat het schrijnend is.

Water loopt van de muren, elektriciteitskabels lopen in het zicht langs de muren, de toiletten zijn in beroerde toestand, de overkapping is niet voldoende...

Iemand verwees zelfs naar het stadion van Birmingham, dat ook niet in al te beste staat is. "Het lijkt erop... als ze voor 10 miljoen aan vernieuwingen zou gedaan hebben."

Er kwamen foto's van de urinoirs op sociale media die heel wat reactie uitlokten: "Dit zou illegaal moeten zijn", schreef iemand.

En dan moest het nog over de stoeltjes gaan, van welke velen gewoon kapot waren. Daarnaast komt dat het uitvak ook onbeschermd is voor de elementen.

Toilets a shit hole, seats smashed up, no roof on the away end and a concourse fit to house a prison. That Brugge stadium is football heritage, beautiful stuff — Kurt (@_kjs1874) November 6, 2024

Supporters are advised that seats in the away section are NOT sequentially numbered, and they are in disrepair. #AVFC pic.twitter.com/nyILn4scIT — AVFC Support (@AVFCSupport) November 6, 2024

Wheelchair Spaces are located at ground level which means there is potential to be exposed to poor weather. Supporters are permitted to bring an umbrella.



There is 1 disabled toilet in Sector 412.#AVFC pic.twitter.com/HqXRDPjWYk — AVFC Support (@AVFCSupport) November 6, 2024