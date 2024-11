RFS-coach Viktors Morozs komt al met fikse waarschuwing voor Anderlecht

Viktors Morozs, de Letse trainer van RFS, bereidt zich ontspannen voor op de wedstrijd tegen Anderlecht. Zijn team heeft namelijk al een succesvol seizoen gehad.

Deze donderdag staat Anderlecht tegenover een team dat duidelijk niets te verliezen heeft. Elke punt behaald door RFS in de Europa League zal worden gezien als een groot succes in een competitie die slechts een bonus is. "Maar het is natuurlijk altijd spannend om zo'n wedstrijd te spelen en interessant om zo'n team te analyseren", verheugt Viktors Morozs, de coach van RFS, zich.

De club uit Riga is in ieder geval in een goede stemming, nadat het afgelopen weekend de titel pakte. "We hebben onze doelen bereikt en moeten nu plezier hebben in Europa. We zijn niet bang voor Anderlecht", verzekert Morozs. "Natuurlijk zouden we deze wedstrijd anders benaderen als de laatste competitiewedstrijd op zondag nog belangrijk was. Nu kunnen we ons volledig concentreren op deze wedstrijd."

RFS heeft al voor verrassingen gezorgd in deze Europa League, door Galatasaray te dwingen tot een gelijkspel (2-2) in Letland. RSCA is dus gewaarschuwd: deze bescheiden tegenstander mag niet onderschat worden. "Ik kan niet spreken over hoe onze tegenstanders ons zien. Het maakt me niet uit of ze ons onderschatten", gaat Viktors Morozs verder.

"We spelen onze wedstrijden, en tot nu toe hebben we in Europa zeer goede matchen gespeeld. We hebben alles gegeven en zijn trots, ongeacht de tegenstander. Anderlecht is een zeer sterk team, zeer aanvallend, met snelheid op de vleugels; ze zullen alle ruimte benutten die we ze zullen geven", legt de Letse coach uit. "Ze hebben ook zwakke punten, maar het zal erg moeilijk zijn om die te benutten."

Morozs en de speler die naast hem stond tijdens deze persconferentie, Daniel Balodis, benadrukten ook dat door de late aftrap (22.00 uur lokale tijd), RFS de mogelijkheid heeft om Anderlecht gedurende de dag te blijven bestuderen.