'Salah verlaat Liverpool voor Midden-Oosten, maar... plots wil absolute Europese grootmacht Egyptenaar transfervrij oppikken'

Mo Salah is (zo goed als zeker) bezig aan zijn laatste maanden bij Liverpool FC. Algemeen werd aangenomen dat de Egyptenaar in het Midden-Oosten zou gaan voetballen. Al komt er alsnog een Europese topclub met interesse op de proppen.

Mo Salah draagt sinds 2017 het shirt van Liverpool FC. Of beter gezegd: de Egyptenaar is al sinds 2017 één van de absolute sterkhouders van The Reds. Aan dat verhaal lijkt op het einde van het seizoen een einde te komen.

Het contract van de 32-jarige aanvaller loopt af, terwijl Liverpool de voorbije seizoenen een transfer van Salah naar Saoedi-Arabië heeft tegengehouden. De Egyptenaar maakt er zelf ook geen geheim van dat hij ooit in het Midden-Oosten wil voetballen.

SPORT weet dat ook FC Barcelona zich in de debatten wil mengen. Barça informeerde twee seizoenen geleden al naar Salah, maar de financiële toestand van Barcelona liet op dat moment helemaal niet toe dat er een transfersom zou worden betaald.

Net omwille van het transfervrije statuut van Salah wil Barcelona een nieuwe kans wagen. De eerste (informele) gesprekken zijn reeds achter de rug en ook Salah ziet zo'n verhuis naar Spanje zitten. Al zal het over een contract van korte duur gaan.

Verrast Mo Salah met verhuis naar FC Barcelona?

Salah heeft duidelijk aangegeven dat hij zijn carrière wil afsluiten in het Midden-Oosten. Momenteel wordt er gesproken over een tweejarig contract in Camp Nou. Op die manier kan Salah na zijn Catalaans avontuur zijn wens laten doorgaan.