Hein Vanhaezebrouck verandert zijn mening over Clubspeler bijzonder drastisch

Club Brugge won woensdag in de Champions League van Aston Villa. Hein Vanhaezebrouck zag dat Nicky Hayen zijn zaakjes goed geregeld had.

Na afloop van de wedstrijd tegen Club Brugge was te horen dat Aston Villa hautain en zelfs arrogant voor de dag kwam na de 9 op 9 in de Champions League. Iets wat Hein Vanhaezebrouck niet echt opmerkte.

“Alvast zeker in het begin niet. De eerste 30 minuten had het de volledige controle”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Het had in die periode meer controle dan Dortmund en AC Milan hadden tegen Club. Dat kwam er moeilijk uit, leed veel balverlies.”

Maar de situatie keerde. “Het kan wel zijn dat bij Villa de hoogmoed, doordat het aanvankelijk zo makkelijk de controle had, tijdens dat halfuur is gegroeid. Pas op, dat doet niets af aan de prestatie van Club Brugge. Het had weer de juiste keuze gemaakt.”

De hoge druk van tegen AC Milan was er nu niet. Een slimme keuze van Nicky Hayen en zijn staf. Ook hoe de trainer van Club Brugge zijn spelers gebruikte was voor Vanhaezebrouck heel erg doordacht. Hij veranderde ook zijn mening over een aanwinst van Club Brugge.

“Over Jashari zal ik het nog één keer zeggen: ik vond hem na zijn eerste optreden op Standard vooral tam spelen. Maar wat ik nu al weken van hem zie, is echt top. Grinta, focus, drive... echt heel goed. Superalert, supervinnig. Onyedika werd niet gemist. Jashari nam zijn verdedigende taak over, Vanaken nam vanuit een lagere positie zijn verdelende taak over en bepaalde eigenlijk het tempo.”