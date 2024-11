Bruno Venanzi reageert op zware beschuldigingen van fans: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Bruno Venanzi is helemaal uit Standard verdwenen nadat het financiële geschil met 777 Partners werd opgelost. De voormalige eigenaar erkent dat hij mogelijk fouten heeft gemaakt, maar verwerpt de beschuldiging dat hij de club aan de afgrond bracht.

"Sinds ik weg ben, is de situatie alleen maar verslechterd", stelt Venanzi in HBvL. Toen hij de club in 2022 verkocht aan 777 Partners, leek dat de beste keuze. "Op dat moment waren zij simpelweg de beste kandidaat. PwC, een grote Belgische bank, een Amerikaanse bank én de licentiecommissie keurden de verkoop goed."

Venanzi beschrijft hoe hij op basis van de cijfers van 777 Partners geen reden tot argwaan had. "Ze hadden voor drie miljard aan activa. De eerste betalingsschijf werd correct betaald, maar zes maanden later begonnen ze de resterende betalingen aan te vechten via hun advocaten", zegt hij. Dit soort situaties was nieuw voor hem: "Ik heb al grote bedrijven verkocht, zoals Lampiris aan Total, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt."

De keuze voor 777 Partners kwam na een afweging, waarbij ook de Canadese groep JKC Capital in beeld was. "Zij wilden op het laatste moment de prijs verlagen, wat mij deed twijfelen aan een toekomstige samenwerking", legt Venanzi uit. Hij vroeg 777 Partners om een extra inspanning, waarop zij akkoord gingen.

Op professioneel vlak blijft Venanzi actief, met onder andere een consultancybureau en vastgoedprojecten. Maar de beschuldigingen dat hij Standard onzorgvuldig heeft achtergelaten, wijst hij resoluut van de hand.

"Het is makkelijk om de schuld bij de vorige eigenaar te leggen. Alles stond in de dataroom", benadrukt hij. Venanzi noemt de beslissing van de Amerikanen om een lening van tien miljoen aan te gaan in plaats van het geadviseerde kapitaal van vijftien miljoen een van de grootste fouten sinds zijn vertrek.