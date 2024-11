De experimenten van Pocognoli beginnen hun vruchten af te werpen: eindelijk de oplossing voor de aanvallende problemen van Union?

Union Saint-Gilloise deelde donderdag gelijk tegen AS Roma in de Conference League. Voor deze wedstrijd had Sébastien Pocognoli geprobeerd te innoveren.

Union speelde inderdaad met drie aanvallers donderdag. Zoals Charles Vanhoutte uitlegde, toonde Union dat ze "ballen had".

Dit systeem zou dus zeer nuttig kunnen zijn bij de offensieve problemen van het team, hoewel het enkele niet te verwaarlozen negatieve aspecten heeft...

"Ben ik tevreden over onze tactische opstelling? Ja. Het pressen met drie verminderde de inspanning. Het nadeel is dat we minder spelers op het middenveld hadden", zei Pocognoli op de persconferentie.

"Desalniettemin hebben we een zeer degelijke wedstrijd gespeeld", benadrukt de Union-coach. "Elke week stellen we een ander elftal op. We passen ons aan, dit kunnen we in de toekomst gebruiken."

Union heeft alles op alles gezet en was dicht bij een doelpunt aan het einde van de wedstrijd. "We hadden een opmerkelijke houding. Ons team toonde solidariteit, verdedigde als één blok en verdedigde samen. Ik ben niet verrast door deze mentaliteit."