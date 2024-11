Na de selectie van Tedesco: Johan Boskamp ziet het ideale recept om Rode Duivel te worden

Na het weekend is het opnieuw tijd voor de Rode Duivels. Vrijdag werd de selectie voor de twee interlands bekendgemaakt.

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie voor de komende interlands bekend. De Rode Duivels spelen tegen Italië en Israël in de Nations League.

Een selectie is altijd een controversieel gegeven. Er zitten altijd namen in die niemand verwacht had, of er ontbreken plots spelers die iedereen had willen zien meespelen.

De meest verrassende naam van de Rode Duivel in deze selectie is ongetwijfeld die van Ameen Al-Dakhil. De ex-speler van STVV zit nu bij Stuttgart, maar speelde daar dit seizoen amper tien minuten mee.

Het ideale recept om Rode Duivel te worden is dan ook heel duidelijk. “Nog maar eens een bewijs dat spelers uit de Bundesliga een streepje voor hebben bij deze bondscoach”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Tedesco had al een boontje voor hem toen hij nog bij Burnley speelde, maar met het oog op zijn toekomst als Rode Duivel heeft hij er goed aan gedaan om naar Duitsland te verhuizen.”