Solden al begonnen? "Club Brugge zal heel blij moeten zijn met dat bedrag voor Skov Olsen"

Andreas Skov Olsen zou een uitgaande toptransfer moeten worden. Maar Club Brugge zal waarschijnlijk stevig water bij de wijn moeten doen.

In 2022 arriveerde Andreas Skov Olsen in het Jan Breydelstadion. Hij kwam toen over van Bologna voor 6,4 miljoen euro. Meteen werd gesteld dat hij wel eens een uitgaande recordtransfer zou kunnen zijn.

In november 2022 piekte zijn marktwaarde op 20 miljoen euro, volgens Transfermarkt. Hij ligt nog tot midden 2026 onder contract bij blauwzwart. De 35 of 40 miljoen waarop heel Brugge hoopte zal er echter niet meer komen.

Ook Franky Van Der Elst is niet overtuigd van Skov Olsen. “Als ik bij een topclub werk: nee, dan pak ik hem niet”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Misschien wel als middenmoter.

“Hij is 'al' 25, dus ik denk niet dat hij ineens een speler wordt die in plaats van één op vier duels­ beslissend te zijn plots naar één op twee zal gaan, maar hij blijft wel een interessante speler, die ook bij de nationale ploeg geregeld beslissend is.”

Zijn huidige marktwaarde is volgens Van Der Elst al een stevig bedrag. “Ik denk: als de Club 18 miljoen voor hem krijgt, gaat het heel blij zijn. 't Is alleszins te hopen dat er clubs komen die zo'n bedrag op tafel willen leggen, want eigenlijk moet hij volgende zomer vertrekken.”

Een ploeg voor hem vinden is niet gemakkelijk. “Naar Celtic moet hij niet gaan, hoor. Dat grauwe, grijze van Glasgow: daar wordt hij nog depressiever van. Juventus ook niet, want da's weer Italië. Manchester City is te hoog gegrepen. Sporting, hmm… Lissabon. Da's wél interessant.”