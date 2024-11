JPL-coach wekt groot onbegrip op: "Zegt hij hiermee niet 'ontsla me en geef me de jackpot mee'?"

OH Leuven speelde afgelopen weekend gelijk tegen Dender (1-1), mede door een gemiste kans van aanvaller Chukwubuikem Ikwuemesi. De spits, die eerder nog indruk maakte met doelpunten tegen Charleroi, kreeg na zijn misser stevige kritiek van zijn eigen coach, Oscar Garcia.

Die uitspraken zorgden voor veel discussie bij de analisten van Extra Time. Filip Joos benadrukte de gemiste kans: “Die bal moet erin, voor alle duidelijkheid.” Maar vooral Garcia’s reactie na de match baarde de analisten zorgen.

In een interview zei Garcia: “Ik zou graag een spits hebben die meer dan 10 goals kan maken in een seizoen, maar zo’n aanvaller is te duur voor ons. Het is ook niet makkelijk om 8 à 9 vertrokken spelers te vervangen.”

Deze opmerking verraste de analisten, en Peter Vandenbempt gaf meteen zijn kijk: “Van die vertrekkers wilden ze toch graag af bij OH Leuven. Vorig jaar had Garcia reden tot klagen, wat hij overigens drie keer per week deed.”

Volgens Vandenbempt heeft OH Leuven dit jaar een team dat in staat is om als middenmoter mee te draaien. Hij noemde Garcia’s uitspraak daarom misplaatst en ironisch: “Dit is zeer motiverend voor de ploeg", klonk het cynisch. Joos ging verder en gaf aan dat Garcia mogelijk op ontslag aanstuurt: “Heb je niet het gevoel dat hij hiermee zegt: ontsla me en geef me de jackpot mee?”

Ook Frank Boeckx uitte zijn onbegrip: “Dit is een fout als mens.” Ondanks de kritische opmerkingen denkt Vandenbempt dat OH Leuven nog steeds tevreden is met Garcia, maar benadrukt hij dat deze uitspraken nergens op slaan.