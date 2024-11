Moet Standard ingrijpen? Filip Joos is duidelijk: "Het is toch om medelijden mee te hebben"

Matthieu Epolo ging afgelopen weekend alweer stevig in de fout tegen KAA Gent. Zijn uitschuivers beginnen zich toch op te stapelen nu. Bij Extra Time ging het over de situatie rond de jonge doelman van Standard.

Standard ging afgelopen weekend met zware 5-0 cijfers onderuit op het veld van KAA Gent. Doelman Matthieu Epolo blunderde, alweer. Ondertussen beginnen zijn uitschuivers toch op te stapelen.

Omwille van de opmerkelijke situatie met Arnaud Bodart, besloten ze om Epolo een kans te geven bij Standard. Alleen gaat de doelman bijna wekelijks stevig in de fout op dit moment.

"Kan je hem nog in doel zetten?", vraagt Filip Joos zich af in Extra Time, volgens Sporza. "Het is toch om medelijden mee te hebben. En als je dat hebt als neutrale kijker, is dat een bewijs." Peter Vandenbempt pikt meteen in.

"Medelijden is het ergste wat er bestaat in topsport. Als je zoals Standard een jong talent wil opstellen, dan moet hij meteen indruk maken en mag hij af en toe een foutje maken. Ik weet dat ik de lat nu hoog leg, maar kijk naar Thibaut Courtois. Het overgrote deel van zijn prestaties was top of bovengemiddeld. Bij Epolo is het net het omgekeerde."

Bij Extra Time zouden ze op dit moment ook teruggrijpen naar Bodart. Frank Boeckx ziet dat Standard hem misschien toch geen kans had moeten geven, zo vroeg. "Eigenlijk kon je dat niet maken toen je zag dat hij in 1B al niet foutloos was geweest. Een niveau hoger komt dat dan terug. Die fouten zijn er dan niet uit. Het was misschien een beetje te vroeg.