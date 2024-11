Vervelend moment? Vandenbempt zegt of nederlaag van Genk het begin van het einde is

KRC Genk ging met de billen bloot tegen Union SG. Peter Vandenbempt bekijkt welke gevolgen dit kan hebben voor de leider.

Dit hadden ze bij KRC Genk niet verwacht. De competitieleider kreeg een flinke oplawaai op bezoek in het Dudenpark. “Alles zat fout”, was de samenvatting van aanvoerder Bryan Heynen.

“Ze hadden geen antwoord op die agressieve pressing van Union”, analyseerde Peter Vandenbempt bij Sporza het probleem. “En waar Genk normaal altijd zo goed in is - namelijk in balbezit - was gisteren ronduit dramatisch. 73 keer balverlies voor de rust, dat is een redelijke prestatie, moet ik zeggen.”

De grote uitblinkers uit de heenronde gaven gewoon niet thuis. Al had Genk zelf ook niet verwacht dat ze dit gingen meemaken in de hoofdstad.

“Zo'n afknapper hadden ze bij Genk toch niet zien aankomen. Maar goed, het is ook maar één nederlaag natuurlijk. 30 op 36 blijft een straf rapport”, gaat Vandenbempt verder. De gevolgen moeten dan ook niet overdreven worden.

“Voorlopig is er ook geen reden om te gaan denken dat Genk nu ineens de dieperik ingaat. De interlandbreak is nu wel een beetje vervelend. Het is nu wachten op de thuiswedstrijd tegen Charleroi, want dan zullen ze wel weer op de afspraak moeten zijn.”