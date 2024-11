Amadou Onana richt zich tot de fans na eerdere spanningen en doet zeer duidelijke oproep

De Rode Duivels bereiden zich voor op de interland tegen Italië van donderdag. Daags voordien kwam Amadou Onana al een woordje uitleg geven aan de pers.

De middenvelder had het onder meer over de relatie met de fans. Die lijkt de laatste maanden wat minder te zijn. Op het EK kond de nationale ploeg de verwachtingen van de supporters niet inlossen.

Daar kwam dan nog eens bij dat de spelers de supporters weigerden te groeten na een fluitconcert van de fans. "Ik denk dat de relatie momenteel wat minder is, ook met de probleempjes rond Lukaku", begint hij volgens Het Laatste Nieuws.

Hij doet ook een duidelijk oproep naar de supporters. "Persoonlijk vind ik dat er wat meer geduld moet zijn. Iedereen heeft het over die Gouden Generatie, maar 2018 is niet geschreven in 2018, maar in 2010. Snap je?"

Hij is van mening dat de nieuwe generatie rustig moet kunnen ontwikkelen. "Ook wij moeten tijd krijgen om onze stempel te drukken. Ik vind dat je deze jongeren nog niet mag vergelijken met de sterren van toen."

Tedesco haalde er al bijzonder veel nieuwe Duivels bij in zijn tijd als bondscoach. "Er komen veel jonge jongens bij. Dat is goed voor het Belgische voetbal. We mogen best tevreden zijn."