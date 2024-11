Genk-spits Hyeon-Gyu Oh heeft nog zeer grote plannen: "Dan spelen we met Genk Champions League"

KRC Genk is goed bezig op dit moment in de Jupiler Pro League. Spits Hyeon-gyu Oh durft al luidop te dromen.

KRC Genk ging de interlandperiode in op een slechte manier met de 4-0 nederlaag tegen Union SG. Toch is er absoluut geen reden voor paniek, want de Limburgers staan nog alleen op kop van het klassement. De club heeft een grote kern die barst van het talent. Zo start Tolu iedere match in de spits, terwijl er met Hyeon-Gyu Oh nog een zeer goede spits op de bank zit. Hij hoopt in ieder geval niet lang meer het statuut van invaller te hebben. De Zuid-Koreaan heeft nog grote plannen... "Als Genk dit seizoen de competitie wint, spelen we over ongeveer een jaar in de UEFA Champions League", vertelde hij op de website van FIFA wanneer hem gevraagd wordt naar de doelen die hij wil bereiken dit jaar. "Volgend jaar rond deze tijd hoop ik elke wedstrijd voor Genk te starten. Wat het nationale team betreft, als iemand vraagt wie de eerste spits van Korea is, zou ik graag willen dat ze mij als eerste noemen. Dat is wat ik het komende jaar wil bereiken", besluit hij.