Loopt er bij Standard nog een toekomstige Rode Duivel rond? "Hij stond verder dan Arthur Theate"

Ibe Hautekiet heeft zich sinds het begin van het seizoen gevestigd als een basisspeler bij Standard. Zo krijgt hij de erkenning waar hij al lange tijd op wachtte.

Ibe Hautekiet had slechts vijf competitiewedstrijden gespeeld in anderhalf seizoen met het eerste elftal van Standard. Met spelers als Zinho Vanheusden, Kostas Laifis, Merveille Bokadi of Nathan Ngoy was de concurrentie dan ook groot.

Maar tijdens het tussenseizoen is hij belangrijker geworden in de ploeg van Ivan Leko. Vandaag de dag is de 22-jarige verdediger een vaste waarde in het team en geniet hij veel vertrouwen van de Kroatische coach. Een mooie beloning voor iemand die eerst SL 16 versterkte, nadat hij overkwam van de beloften van Club Brugge.

Veel karakter

In Brugge heeft Hautekiet nooit gespeeld met het eerste elftal, maar werd hij wel gezien als een groot talent: "Ik beschouwde hem als een hoop van het Belgische voetbal. In het nationale team speelde hij samen met Killian Sardella in het centrum van de verdediging en ze hadden in mijn ogen hetzelfde niveau", herinnert Bob Browaeys zich bij La Dernière Heure, die hem kende van de nationale jeugdteams.

Tot de U19 werd hij steeds geselecteerd bij de jeugdteams van de Rode Duivels. "Op 16 of 17-jarige leeftijd had Ibe hetzelfde potentieel als Arthur Theate. Ik zou zelfs zeggen dat hij verder stond dan de huidige Rode Duivel. Hij heeft een geweldige mentaliteit. Als hij een coach vindt die in hem gelooft, ben ik er zeker van dat de volgende stappen natuurlijk zullen volgen."

Ibe Hautekiet lijkt inderdaad wat meer vertrouwen te krijgen de laatste maanden onder Ivan Leko. Zal hij deze lijn kunnen doortrekken?