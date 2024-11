Noah Fadiga zeeg dan toch neer als gevolg van hartprobleem, maar het is oplosbaar: KAA Gent komt met belangrijke update

KAA Gent-speler Noah Fadiga zeeg afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen Standard neer. Eerst werd gecommuniceerd dat dit als gevolg was van een eerdere botsing, maar nu blijkt dat het door een hartritmestoornis kwam.

Noah Fadiga heeft geen goede herinneringen overgehouden aan de wedstrijd tegen Standard, hoewel er met 5-0 werd gewonnen. Hij zeeg tegen het einde van de eerste helft neer tijdens een korte tactische bespreking.

Hij kon snel weer rechtstaan en het bleek dat hij in orde was. Er werd ook gecommuniceerd door de Buffalo's dat het naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van een eerdere botsing met Alexandro Calut was.

Maar dit blijkt nu toch niet waar te zijn. De club kwam woensdag met een nieuwe update. 'Noah Fadiga is de voorbije dagen uitgebreid onderzocht nadat hij afgelopen zondag even het bewustzijn had verloren tijdens de wedstrijd tegen Standard. De onderzoeken hebben aan het licht gebracht dat Noah littekenweefsel ontwikkeld heeft op de hartspier als gevolg van myocarditis, een ontsteking na een virale infectie', klinkt het.

'Myocarditis kan zorgen voor een hartritmestoornis, wat bij Noah ook effectief gebeurd is vorige zondag. Deze aandoening is een volledig nieuw gegeven voor Noah en heeft niets te maken met zijn familiale geschiedenis. Een eventueel erfelijk probleem werd anderhalf jaar geleden al uitgesloten en bovendien kan myocarditis bij iedereen voorkomen.'

Carrière van Fadiga niet in gevaar, maar wel een defibrilator nodig

'Het vervolg van de carrière van Noah is niet in gevaar. Hij zal nu de gepaste behandeling ondergaan en zal uit voorzorg ook een defibrillator ingeplant krijgen', besluit de club nog. Hij wordt verder behandeld door hartspecialist Pedro Brugada. Die gaf nog een kort woordje uitleg over wat er gebeurde afgelopen weekend.

"Noah werd en wordt frequent onderzocht zoals alle topsporters, maar myocarditis kan tussen twee onderzoeken ongemerkt optreden. Zo hebben we nu littekenweefsel gezien dat er voorheen niet was. De oorzaak daarvan moet vaak gezocht worden bij een virale infectie zoals een griep of verkoudheid. Het virus zet zich in dat geval dan ook op de hartspier."

"Het gevolg is dat Noah hierdoor een hartritmestoornis gehad heeft. Die ritmestoornis is snel vanzelf gestopt, maar werd geregistreerd dankzij een chip. Het probleem is oplosbaar en met een defibrillator zorgen we er ook voor dat Noah beschermd is in de toekomst", aldus Brugada.