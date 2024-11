Cultheld komt steeds meer aan de oppervlakte bij KAA Gent en heeft daar dit over te zeggen

Max Dean is er helemaal aan het doorkomen bij KAA Gent. Ook tegen Standard liet hij opnieuw van zich spreken met twee doelpunten. En dus is de aanvaller heel tevreden met hoe het allemaal loopt. Ook coach Wouter Vrancken is een tevreden oefenmeester.

"Twee goals gemaakt, een clean sheet voor het team en een knappe overwinning ... Meer moet je niet hebben", aldus Max Dean afgelopen weekend na de knappe en ruime zege tegen Standard. Deugddoende overwinning "We hebben al vaak gewonnen met een kleine marge, dus het doet eens deugd dat we met 5-0 wonnen. Dit doet heel veel deugd. Waar ik wil eindigen dit seizoen? Ik wil gewoon zoveel mogelijk scoren en heb geen doelstelling in mijn hoofd." "Ik wil mijn match gewoon spelen, zoals altijd. Druk? Die is er al sinds ik jong ben", aldus de aanvaller nog. Dean wordt steeds meer een echte cultheld bij Gent. En dus is het van groot belang dat hij ook resultaten blijft neerzetten. Veel lof voor Dean "Ik gunde Max Dean zijn tweede doelpunt, maar ik gunde Sonko ook zijn goal. Hij had zijn match kunnen bekronen", zag ook Wouter Vrancken. "Zijn tweede doelpunt is een typische Dean-goal, hij gelooft dat die bal daar nog kon vallen. Hij geloofde dat hij de rebound kon hebben en hij gelooft daar altijd nog in. Dat is knap", aldus de coach van Gent.