Terugkeer Thibaut Courtois voor binnenkort? Binnen KBVB wordt gewikt en gewogen over... Tedesco

Vincent Mannaert, deze week officieel aangesteld als de nieuwe Sports Director bij de KBVB, zou binnenkort naar Madrid willen afreizen voor een gesprek met Thibaut Courtois. De voormalig sports director van Club Brugge heeft al gepolst of een gesprek mogelijk is.

Courtois zou wel openstaan voor een ontmoeting, maar enkel als er een concreet plan achter zit. De kans op een comeback van de keeper in de Rode Duivels is alleen bespreekbaar als er een nieuwe bondscoach wordt aangesteld.

De toekomst van bondscoach Domenico Tedesco is allesbehalve zeker, vooral na het teleurstellende EK van de Rode Duivels. Na de vroege uitschakeling in de achtste finales tegen Frankrijk, werd er al veel kritiek geuit op de prestaties van het team.

Tedesco zelf gaf in de evaluatie van het toernooi een mea culpa, maar het is duidelijk dat de druk op zijn positie groot is. Ondanks dit alles heeft de KBVB, vanwege financiële beperkingen, besloten om zijn contract te verlengen, wat hem voorlopig aan het roer houdt.

Binnen de KBVB heerst er echter nog steeds verdeeldheid over Tedesco’s toekomst. Sommige leden van de voetbalbond vinden dat de resultaten van de komende Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël geen invloed mogen hebben op de beslissing om de bondscoach aan te houden, weet Het Nieuwsblad.

Anderen denken daar anders over en zouden liever zien dat Tedesco vertrekt. Dit brengt de vraag naar voren of de bond in staat is om een eventueel ontslag te bekostigen, en tegelijkertijd een geschikte vervanger aan te stellen.

Thibaut Courtois, die recentelijk aangaf te dromen van een waardig afscheid als Rode Duivel, zou enkel terugkeren naar de nationale ploeg als Tedesco vertrekt. Hij heeft geen haast om zijn rustpauze als international te beëindigen, maar het lijkt duidelijk dat een terugkeer alleen mogelijk is als er veranderingen komen binnen de technische staf.