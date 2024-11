Johan Boskamp ziet het somber in voor de Rode Duivels: "Daar is het te laat voor"

Er hangt geen geweldige sfeer rond de Rode Duivels de laatste tijd. Na de nederlaag tegen Italië klonk er weer een fluitconcert...

De Rode Duivels kunnen moeilijk van een geslaagd jaar spreken. De sfeer rond de nationale ploeg is niet goed, de fans trakteerden hen al enkele keren op een fluitconcert na afloop.

Na de nieuwe nederlaag tegen Italië was het weer prijs. België kan door dat resultaat nu ook niet meer in de kwartfinales van de Nations League geraken.

Er volgt nog wel één wedstrijd tegen Israël op zondag, maar dat doet er volgens Johan Boskamp al niet veel meer toe. De perceptie rond de Rode Duivels kan door die wedstrijd niet meer gekeerd worden volgens hem.

"Nee, daar is het te laat voor", opent hij bij Het Belang van Limburg. "Zelfs als ze goed spelen, slagen ze er niet meer in om een resultaat neer te zetten. Dat zagen we nog in de thuismatch tegen Frankrijk."

"Vroeger kon België nog terugvallen op een ijzersterke verdediging en voorin rekenen op de raspaardjes om het verschil te maken. Dat is nu allemaal weg. Ik vrees dat het nog lang gaat duren voor we opnieuw zo een uitzonderlijke generatie gaan zien", besluit hij.