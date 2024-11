De Rode Duivels zijn gewaarschuwd: bij dit scenario degraderen ze nog meteen

België doet er goed aan vanavond niet onvoorbereid naar Boedapest te trekken. Een nederlaag met meer dan twee doelpunten verschil en het is de Nations League B die op de Rode Duivels zal wachten.

Donderdag heeft België al zijn kansen verloren voor de kwartfinales van de Nations League. Maar de play-offs voor het behoud in Liga A zijn nog niet voor 100% veiliggesteld. Er is een scenario waarin de Rode Duivels nog laatste in de groep kunnen eindigen.

Maar daarvoor zou het nodig zijn om met meer dan twee doelpunten verschil te verliezen in Boedapest tegen Israël. Laten we er niet omheen draaien: dit zou een van de grootste teleurstellingen uit de recente geschiedenis van het Belgische voetbal zijn, vergelijkbaar met de 5-2 nederlaag in Zwitserland en de uitschakeling door Wales in de kwartfinales van het EK 2016.

Toch lijkt de situatie heel anders te zijn: Israël komt net uit een goed gelijkspel (0-0) in Frankrijk, terwijl België meer verzwakt en ontmoedigd is dan ooit. "Een B-team? Nee, dat geloof ik niet. België heeft nog steeds heel goede spelers en de invallers zullen zich willen laten zien", vertelde Ran Ben Shimon, de bondscoach van Israël, tijdens de persconferentie voor de wedstrijd.

Het is moeilijk voor te stellen dat de Israëliërs de Rode Duivels zouden vernederen nadat ze met 3-1 werden verslagen in de heenwedstrijd, maar laten we niet vergeten dat België ook niet schitterde in Debrecen. "Ons doel is om deze wedstrijd te winnen", verklaart Ben Shimon.

"We hebben het niet slecht gedaan in september in Debrecen; tot de 77e minuut konden we hopen op een gelijkspel," aldus de bondscoach van Israël. De Duivels zijn gewaarschuwd: ze zullen snel doelpunten moeten vermijden, en zelfs liefst snel scoren, om niet te gaan beven. Want wie weet...