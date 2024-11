EK-droom hangt aan een zijden draadje voor Jonge Duivels: "Dan kunnen we beter thuis blijven"

De Jonge Duivels zullen het nog heel moeilijk krijgen tegen Tsjechië, in Leuven gingen ze met 0-2 onderuit. Dinsdag krijgen ze de allerlaatste kans om een ticket voor het EK U21 te scoren.

De Jonge Duivels spelen barragewedstrijden om eventueel nog naar het EK U21 te kunnen gaan. Daarvoor moeten ze in twee wedstrijden voorbij Tsjechië, maar goed zijn ze in ieder geval niet begonnen.

Een gebrek aan efficiëntie en fouten achteraan zorgden ervoor dat Tsjechië met 0-2 kwam winnen in Leuven. Een serieuze domper, want nu moeten de nationale beloften op dinsdag die achterstand nog proberen in te halen, maar alles is nog mogelijk. Dat beseffen de troepen van bondscoach Gill Swerts ook.

"In voetbal kan alles. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar moeilijk gaat ook", begint middenvelder Mathias Delorge bij Sporza. "Als we naar daar trekken met het idee dat het niet zal lukken, dan kunnen we beter thuis blijven."

"We hebben genoeg kwaliteit in de groep, de wil om door te stoten is er ook en door de wijzigingen zijn er veel jongens die gretig zijn en zich willen tonen", gaat hij verder.

Spits Luccas Stassin houdt de hoop er ook nog in. "Voor dinsdag hoeven we niet te veel te veranderen, gewoon wat harder werken en iets meer geconcentreerd zijn. Dan kan alles nog."