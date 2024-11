"Hoezo was het niet goed?" en "Daar heb ik echt een groot probleem mee": Lukebakio geeft zeer opmerkelijk interview na pijnlijke nederlaag tegen Israël

De Rode Duivels gingen zondagavond zéér pijnlijk de boot in tegen Israël. Na alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, is dit een absoluut dieptepunt. Na afloop kwam winger Dodi Lukebakio een zeer opmerkelijk interview geven.

Het was niet goed genoeg. Dat was zeer duidelijk na de wedstrijd tegen Israël. Iedereen had een reactie verwacht na de nederlaag tegen Italië eerder op de week, maar wat volgde was een nieuwe nederlaag tegen Israël (1-0).

"Hoezo was het niet goed?", was de eerste reactie van Dodi Lukebakio bij VTM. Gilles De Bilde probeerde het hem uit te leggen, maar de winger had er een zeer andere mening over...

"Ik vind van niet. Weet je, mijn probleem is dat we te negatief zijn in ons land. Ik heb daar echt een groot probleem mee. In deze situatie moeten we elkaar steunen en ik vind dat we altijd zo negatief zijn gewoon. Dat komt op ons neer. Dat is echt mijn gevoel, ook omdat we zo vergeleken worden met de eerdere generatie", gaat hij verder.

"Er waren veel geblesseerde spelers en we hebben ons best gedaan. We hadden ook kansen, maar werkten ze niet af. We maakten een fout, maar dat hoort erbij. Nu moeten we gewoon positief verder. We zijn niet gekwalificeerd, zo is het, maar we gaan nu door."

België, nummer zes op de wereldranglijst, verliest van Israël, de nummer 81 op de FIFA-ranking. Oké, maar dat kan toch gebeuren? We maakten een foutje, het is niet dat ze wonnen omdat ze het verdienden."

"Het kon beter, maar wie heeft gezegd dat het makkelijk is tegen Israël? We zijn aan het bouwen met deze generatie, zo'n nederlagen horen erbij en dat gaat ons sowieso sterker maken, daar geloof ik in. Jullie moeten ons wat tijd geven", besluit Lukebakio strijdvaardig.