Nauwelijks aangekomen en meteen al richting de top? 'Jupiler Pro League-revelatie wordt gevolgd door Tottenham'

Marwan Al-Sahafi maakte afgelopen zomer de overstap naar Beerschot. Aanvankelijk omgeven door twijfels, heeft de aanvaller al veel indruk gemaakt.

Marwan Al-Sahafi (20 jaar) kwam naar Beerschot, mede door de Saudische overheid, die ervan droomt om zijn grote talenten in Europa te laten spelen in aanloop naar het Wereldkampioenschap van 2034.

Toch, ondanks de twijfels, werd al snel duidelijk dat Al-Sahafi over veel talent beschikt. Met twee opmerkelijke doelpunten tegen Anderlecht en Brugge heeft de aanvaller van Beerschot zich gevestigd als een van de revelaties van onze competitie.

Tottenham zou geïnteresseerd zijn in de aanvaller van Beerschot (uitgeleend door Al Ittihad), Marwan Al Sahafi van 20 jaar ??āœØ pic.twitter.com/psSEDRTzGo — SPL ?? (@ActuSPL) 17 november 2024

Voldoende om de interesse te wekken van een grote Engelse club? Dat wordt in ieder geval beweerd door een website gespecialiseerd in informatie over de Saudische Pro League, Actu SPL, die een Saudische journalist citeert: Tottenham zou zijn oog hebben laten vallen op de winger van Beerschot.

Marwan Al-Sahafi zal naar verwachting Beerschot deze winter niet verlaten, maar dit gerucht onderstreept zijn zeer succesvolle seizoensstart en de verwachtingen rondom hem. In juni vorig jaar werd de jonge speler al international, maar is sindsdien niet meer opgeroepen.

De marktwaarde van Al-Sahafi is nog niet opnieuw geüpdatet door Transfermarkt sinds zijn komst naar België en blijft daarom op 550.000 euro; ongetwijfeld is hij in werkelijkheid nu miljoenen waard.