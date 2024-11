Nederlands bondscoach Ronald Koeman geïrriteerd na ruzie, maar wordt door icoon op de vingers getikt: "Een trainer moet dat beslissen"

Tijdens de 4-0-overwinning van Oranje op Hongarije ontstond een opvallend moment bij de tweede penalty van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman ergerde zich zichtbaar aan de discussie tussen Wout Weghorst en Cody Gakpo over wie de strafschop moest nemen.

Uiteindelijk nam Gakpo de bal en schoot binnen, maar Koeman liet na afloop weten niet blij te zijn met de situatie. “We hebben duidelijke afspraken: Virgil van Dijk beslist wie de penalty’s neemt", zei Koeman bij de NOS.

“Maar Virgil stond op dat moment in gesprek bij de middencirkel. Hij moet dat zien. De afspraak is dat zowel Wout als Cody de penalty’s kan nemen, maar dit soort onenigheid hoort niet.”

Weghorst had eerder in de wedstrijd de eerste penalty binnengeschoten en wilde ook de tweede nemen, maar Gakpo greep in. Volgens Koeman is er bewust geen vaste nummer één aangewezen. “Het hangt vaak van de situatie af. Beide spelers zijn goede strafschoppennemers, dus dat maakt niet veel uit. Maar wat ik niet wil zien, is spelers die met elkaar in discussie gaan. Je moet gewoon accepteren wie hem neemt.”

Voormalig Oranje-international Pierre van Hooijdonk had kritiek op het beleid van Koeman. “Een trainer moet gewoon bepalen wie de penalty’s neemt", zei Van Hooijdonk. “Als dat duidelijk is, krijg je die discussies niet.” Koeman reageerde niet op die kritiek, maar gaf aan dat de situatie in de toekomst anders moet worden aangepakt.

“Ik kreeg lichtelijk het gevoel dat ze aan het stoeien waren om wie de bal mocht hebben", besloot Koeman. “Dat is nergens voor nodig. We moeten dit professioneel oplossen. Dit soort bakkeleien past niet bij een topteam.”