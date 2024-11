Bayern München hard aangepakt: club van Vincent Kompany krijgt zware boete

Vanwege een vuurwerkincident met de supporters van Bayern München tijdens de 1/32e finale van de DFB-Pokal in Ulm, heeft de club een boete van €150.000 opgelegd gekregen door de Duitse voetbalbond.

Op 16 augustus, voor een van de eerste wedstrijden van Vincent Kompany als coach, had Bayern München comfortabel gewonnen op het veld van Ulm in de 1/32e finale van de Duitse Beker, met 0-4.

Voorafgaand aan de wedstrijd hadden de meegereisde Beierse supporters een behoorlijk aantal rookbommen afgestoken in het bezoekersvak, en zelfs een vuurwerk.

Een spektakel dat de Duitse voetbalfederatie niet beviel. Bijna alle landen in Europa vechten om te voorkomen dat pyrotechniek nog aanwezig is in voetbalstadions.

Steeds zwaardere boetes

Sinds deze wedstrijd vreesde Bayern dus voor een fikse boete. Deze is begin deze week binnengekomen, en het is een flinke boete.

Der Rekordmeister moet nu €150.000 betalen aan de Duitse voetbalfederatie. Week na week worden de sancties tegen het gebruik van pyrotechniek steeds zwaarder.