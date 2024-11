Dit is wanneer er een beslissing over Domenico Tedesco zal genomen worden en vooral... hoeveel het zal kosten

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat bondscoach Domenico Tedesco zijn positie bij de Rode Duivels niet zal behouden na de tegenvallende resultaten op het EK en de Nations League. De nieuwe Sports Director van de KBVB, Vincent Mannaert, zal binnenkort een beslissing nemen over Tedesco's toekomst.

Er vond al een eerste gesprek plaats tussen de twee, en een tweede, beslissend overleg wordt verwacht. Ondanks de nederlaag tegen Italië en de eerdere afgang in Israël, blijft Tedesco geloven dat hij het tij kan keren.

Binnen de voetbalbond is er nauwelijks nog steun voor Tedesco, maar Mannaert heeft het laatste woord. Een beslissing vóór zijn officiële indiensttreding op 2 december lijkt onwaarschijnlijk, hoewel een vergadering van de raad van bestuur op 28 november mogelijk een hint kan geven, weet Het Nieuwsblad.

Mannaert heeft een geschiedenis met Tedesco, die hij eind 2022 benaderde als potentiële coach voor Club Brugge. Tedesco koos destijds echter voor de job van bondscoach, maar zijn prestaties zijn sindsdien niet overtuigend.

Een struikelblok bij een mogelijk ontslag is de financiële situatie van de KBVB. De bond verkeert in moeilijke papieren en het ontslag van Tedesco zou tussen de 1 en 1,4 miljoen euro kosten vanwege de lopende contractuele verplichtingen tot na het WK 2026.

De KBVB onderzoekt manieren om het financiële verlies te beperken, maar het is onzeker in hoeverre er over een schadevergoeding met Tedesco kan worden onderhandeld. Tedesco blijft echter vasthouden aan zijn positie en hoopt de situatie te keren. Zijn bereidheid om tot een compromis te komen, lijkt onzeker.