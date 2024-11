Malaise bij Rode Duivels piekt: Glen De Boeck wijst de enige echte grote schuldige aan

De Rode Duivels draaien vierkant de laatste maanden. Bondscoach Domenico Tedesco staat al sinds het mislukte EK ter discussie.

De Rode Duivels hebben de voorbije jaren en maanden overal de spotlights gehaald. Al ging dat zo goed als nooit over sportieve successen.

Het is al een tijdje zo ook dat er hard geroepen wordt om het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco. Of dat er zal komen, is echter maar zeer de vraag.

Toch loopt het door hem grondig fout. “Je belangrijkste job als trainer is de kleedkamer aan je kant houden en daar is hij door verschillende foute beslissingen niet in geslaagd”, zegt Glen De Boeck in Het Nieuwsblad.

Al is de grote miserie echter met één iemand begonnen. “In de eerste plaats de ruzie met Courtois. Dat ligt voor mij bij hem. Hij stelt zichzelf en zijn ego daar vóór de spelersgroep. Daar zijn de problemen mee begonnen.”

Dan was er ook nog het gebrek aan ‘goesting’ bij Romelu Lukaku en de ferme uithaal van Kevin De Bruyne na het duel tegen Frankrijk. Dat draagt allemaal niet bij tot de sfeer.

“Dat Lukaku kan komen als hij goesting heeft, dat brengt wat teweeg in de groep. Michel Preud'homme is voor mij de aangewezen opvolger. Hij kent het Belgisch voetbal en het klappen van de zweep.”