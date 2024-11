Uw keuze is héél duidelijk: dit moet voor jullie de nieuwe Belgische bondscoach worden

Domenico Tedesco sloot een teleurstellend jaar met de Rode Duivels af. Met slechts vier overwinningen in veertien wedstrijden, tegen ploegen als Montenegro, Luxemburg, Roemenië en Israël, is het vertrouwen in zijn aanpak zwaar geschaad.

De nederlaag tegen Israël, 81e op de FIFA-ranglijst, benadrukte de problemen met de Belgische nationale ploeg. Hoewel Tedesco blijft geloven dat hij de situatie tegen maart kan keren, lijkt zijn positie wankel. Vincent Mannaert, de nieuwe sterke man bij de KBVB, staat voor een lastige keuze: doorzetten met Tedesco of nu al ingrijpen. Hoewel hij officieel pas op 1 december begint, dringt de situatie om onmiddellijke actie. Tedesco ontslaan brengt echter een stevige financiële last met zich mee, terwijl de beperkte budgetten door het missen van grote toernooien volgend jaar de opties verkleinen. Dit was uw keuze Bij een eventuele vervanging komt ook de vraag: wie neemt het roer over? Belgische kandidaten zoals Hein Vanhaezebrouck en Philippe Clement lijken schaars, terwijl grote buitenlandse namen zoals Xavi, Ruud van Nistelrooij of Joachim Löw beschikbaar zijn. Het wordt een uitdaging om iemand te vinden die niet alleen gezag uitstraalt, maar ook de spelersgroep kan motiveren en verenigen. Het is aan de KBVB om een weloverwogen keuze te maken in deze cruciale periode. Gisteren stelden we u HIER de vraag wie u als nieuwe bondscoach zou willen zien. Maar liefst 51 procent van de lezers koos voor Hein Vanhaezebrouck. Een buitenlandse coach met grote naam kreeg slechts 21 procent. Michel Preud'homme moest het doen met ieder 11 procent. Opvallend: ook 11 procent wil Tedesco houden en slechts 3 procent ziet iets in Philippe Clement. © Voetbalkrant.com