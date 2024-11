Wat zijn de cruciale veranderingen die de Belgische ploeg moet doorvoeren voor succes tegen Tsjechië?

De beloften van de Belgische nationale ploeg hebben werk aan de winkel. Dinsdag nemen ze het om 17.30 uur op tegen Tsjechië en moeten ze een 0-2 achterstand ophalen. En dan is de vraag wat er anders moet.

"Het geloof is er nog steeds dat we dit kunnen omkeren", aldus bondsocach Gill Swerts na de 0-2 nederlaag tegen de Tsjechen. "We hebben nog 90 minuten om dit recht te zetten. Het is een dubbele confrontatie."

Er kan nog veel gebeuren

"Er kan nog heel veel gebeuren en we moeten gewoon er alles aan doen om te winnen in Tsjechië. We zien wel wat er verder zal gebeuren." Hopelijk zit het in Praag dan wel wat beter mee dan de voorbije wedstrijden.

De hele campagne stond al bol van individuele fouten, pech, een gebrek aan efficiëntie en ook thuis in Leuven dubieuze beslissingen - zo werd Stassin een keertje randje buitenspel afgefloten. "Er is geen VAR, dus het is aan ons om efficiënter te zijn en de fouten te beperken."

In voetbal kan alles

Ook Mathias Delorge sprak van een frustrerende avond tegen de Tsjechen: "We maken de goal niet en krijgen er twee vervelende tegen. Het hoofd laten hangen is nooit de goede oplossing. Wat we anders moeten doen in Tsjechië?"

"We moeten deze wedstrijd eerst en vooral analyseren. In voetbal kan alles, al zal het niet makkelijk worden. We hebben genoeg wil en kwaliteit om dit te doen slagen."