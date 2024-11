David Hubert en Anderlecht staan voor héél belangrijke test: coach paars-wit is zich bewust van sluimerend probleem

De ontmoeting met Gent aanstaande zondag biedt Anderlecht de kans om zich te bewijzen. De uitstekende resultaten voor de winterstop mogen namelijk niet doen vergeten wat er de vorige keer gebeurde toen de Paars-witte club een topteam tegenkwam...

RSC Anderlecht is met een flinke dosis moraal de interlandpauze ingegaan. Natuurlijk was er die kleine misstap in Riga, onder niet zo evidente omstandigheden, tegen een georganiseerde en euforische tegenstander - en als N'diayes fout niet was gebeurd, hadden de Paars-Witten toch een onverdiende overwinning mee naar huis genomen die iedereen tevreden had gesteld.

Maar de overtuigende zeges tegen KV Kortrijk en Cercle Brugge (niet te vergeten Tubize vooraf) hebben rust gebracht in het Brusselse kamp, en het vertrouwen van de aanvallers zit boordevol. Vooral Kasper Dolberg en Mario Stroeykens zijn in topvorm.

Dat is allemaal goed en wel, maar intern twijfelt David Hubert, die niet in paniek is geraakt na teleurstellende resultaten, er niet aan en denkt ook niet dat de ploeg er al is na die twee mooie overwinningen. Integendeel: er waren mindere momenten tegen de 'Kerels' en 'Groen & Zwart', die er niet van hebben kunnen profiteren, en dezelfde nonchalance op het middenveld en achterin kan fataal zijn tegen Gent.

Kortrijk, Cercle, Tubize en Riga verslaan is niet genoeg

De laatste wedstrijd van RSCA tegen een topclub, waar Anderlecht uiteraard naar streeft dit seizoen, was in Brugge, en het was een van de slechtste prestaties van de Paars-Witten in jaren. Paradoxaal genoeg nog slechter dan de vorige nederlaag tegen Beerschot: Anderlecht had er zonder problemen 4 of 5 tegen gekregen in het Jan Breydel-stadion.

Een reeks (mooie) overwinningen met 4 of 5 doelpunten verschil tegen over het algemeen tweederangs tegenstanders (dit Cercle is onherkenbaar) kan niet verhullen dat de confrontatie met AA Gent aanstaande zondag een test is. Een nederlaag, of zelfs een gelijkspel zonder vorm, zal opnieuw vragen oproepen. Deze keer zou Leander Dendoncker terug naar het middenveld moeten verhuizen en niet langer zijn tijd verdoen in de verdediging: dat kan duidelijk het verschil maken.

Als Anderlecht erin slaagt een duidelijke top 6-kandidaat te domineren, zal dit voor het eerst zijn onder Hubert (voor de tweede keer dit seizoen na de overwinning op Antwerp) en bewijst dit dat de machine op gang komt. Want Kortrijk , Cercle, Tubize, Riga en Ferencvaros verslaan is natuurlijk nodig, maar niet voldoende om na de reguliere competitie echt te strijden voor de titel in PO1. Dat blijft de uiteindelijke ambitie van RSC Anderlecht...