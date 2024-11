Hoe kan Ivan Leko Epolo nu tussen de palen laten staan? Een terugkeer van Arnaud Bodart lijkt onvermijdelijk

Matthieu Epolo loopt het risico zijn basisplaats tegen Cercle Brugge te verliezen dit weekend. Iets wat al enkele weken onvermijdelijk lijkt.

Het lijkt er sterk op dat Arnaud Bodart dit weekend weer tussen de palen zal staan bij Standard. De fouten van Matthieu Epolo, telkens opnieuw, bleken de afgelopen weken al een te groot probleem.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk bevestigd worden door Ivan Leko tijdens zijn persconferentie op vrijdag: behoudens een verrassing, zal Arnaud Bodart terugkeren in de selectie voor de wedstrijd dit weekend.

Is de timing ideaal? Ja en nee. Standard heeft zichzelf in een lastige positie gebracht: het was onmogelijk om Matthieu Epolo op de bank te zetten zolang hij presteerde... maar het zou ook erg wreed zijn om hem op de bank te zetten na de eerste onvermijdelijke fout. Bovendien heeft Leko niet meteen ingegrepen: laten we niet vergeten dat Epolo al een fout maakte tijdens de Clasico dit seizoen en toen werd gesteund door de hele club.

Het behouden van Epolo als basisspeler zou hem geen dienst bewijzen

De derde oplossing was dus om af te wachten: als hij herstelde van zijn eerste kleine fout, zou de jongen dan zijn mentale kracht bewijzen en klaar zijn om nummer 1 te worden. Voor een U21-international die al geschat wordt op 3 miljoen euro, betekende dit een snel stijgende marktwaarde en misschien een toekomstige transfer die de mislukte transfer van Arnaud Bodart zou doen vergeten.

© photonews

Helaas voor Epolo en de club bleven de fouten zich opstapelen. Afgewisseld met zeer knappe reddingen wel, maar voor topniveau is dat alleen niet genoeg. Er is zekerheid nodig, in de lucht, met de voeten, in het lezen van het spel. Hoeveel keepers uit lagere divisies of zwakkere competities zijn in staat om uit te pakken met schitterende reflexen? Velen. Het verschil zit elders.

Dit verschil heeft Arnaud Bodart al laten zien in het verleden. Nee, Bodart is niet de beste doelman van België, maar met hem weet Leko wat hij in handen heeft: een rustige doelman, niet geneigd tot blunders, die een heel stadion geruststelt.

"Maar toch, Epolo is pas 19: een beetje geduld", klinkt het wel eens. Dat had tegen Standard gezegd moeten worden afgelopen zomer. Het is de club die zichzelf in deze positie heeft gebracht door Bodart niet toe te staan terug te keren naar de kern na zijn vertrekwens. Epolo had misschien meer tijd nodig, want bij SL 16 was hij verre van onberispelijk en de gebreken zouden uiteindelijk toch zichtbaar worden.

En nu? Bodart, zelfs als hij in vorm terugkeert, heeft geen waardestijging gezien tijdens deze maanden op de bank. Niemand heeft er echt iets bij gewonnen... behalve misschien Epolo, die zijn momenten van glorie heeft gehad. Toch heeft Ivan Leko niet echt een keuze: een nieuwe fout zou onvergeeflijk zijn...