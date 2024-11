Rode Duivel heeft niet veel zin om alweer te verhuizen: al wil zijn club hem wel verkopen

Lyon bevindt zich in een zeer gecompliceerde situatie. De club moet deze winter verkopen. Is de jonge Rode Duivel Malick Fofana hierbij betrokken?

Malick Fofana heeft een uitstekende start van het seizoen gehad bij Olympique Lyonnais. De 19-jarige speler heeft zijn opwaartse trend laten zien.

Met 5 doelpunten en 2 assists heeft Fofana op verschillende belangrijke momenten beslissend gespeeld en heeft hij lof ontvangen van zijn coach. Hij heeft ook zijn debuut gemaakt bij de Rode Duivels.

Maar zijn nabije toekomst kan worden beïnvloed door de rampzalige situatie waarin Lyon zich bevindt. Verboden om spelers aan te trekken in de januari-transferperiode, is OL gedwongen om spelers te verkopen om de kas te spekken. Fofana staat dan ook in de belangstelling van vele clubs.

Maar volgens het tijdschrift L'Équipe lijkt de voormalige speler van KAA Gent niet van plan om Olympique Lyonnais deze winter te verlaten. De jonge Rode Duivel blijft naar verluidt trouw aan zijn team en zoekt voorlopig nog geen overstap naar elders.

Ondanks zijn ambitie om in de toekomst in de Premier League te spelen, lijkt Fofana niet gehaast om zijn koffers te pakken. "Mijn droom is om Lyon te helpen terug te keren naar de Champions League", zo heeft hij volgens L'Équipe laten weten.