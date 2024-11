Halen Club Brugge, Anderlecht & co hun slag thuis in geschil rond mediarechten? Pro League komt met stevig statement

De Belgische profclubs bespreken momenteel de biedingen voor de tv-rechten van het Belgisch voetbal. DAZN, de huidige co-rechtenhouder, heeft het hoogste bod gedaan, maar dit ligt een pak lager dan vijf jaar geleden. De Pro League heeft nu mogelijk een plan tot een eigen kanaal.

Het bod van DAZN zou dit keer rond de 79 miljoen euro bedragen, terwijl de vorige deal nog 103 miljoen opleverde. Het totaalbedrag zal vermoedelijk nog iets hoger liggen, maar het blijft onvoldoende voor de Pro League.

Ook Telenet en Proximus brachten biedingen uit, Maar die biedingen liggen nog lager dan dat van DAZN. Streamingsdiensten zoals Netflix en ook Orange boden zelfs helemaal niet.

De lagere bedragen roepen vragen op bij de grote clubs, zoals Club Brugge, dat al jaren overweegt zijn eigen mediarechten te verkopen. Ook Anderlecht heeft al laten weten dat het onderzoekt of het niet beter is zijn rechten zelf te verkopen.

Eigen kanaal?

Of er snel een akkoord komt, is onzeker. De Pro League heeft inmiddels middels een statement de optie op een eigen kanaal in ieder geval nog niet opgegeven. "De kandidaat-rechtenhouders presenteerden aan de vergadering hun bod en inhoudelijke ambities. De Pro League besliste om voorlopig geen loten toe te kennen en de beslissing omtrent de huidige tender procedure even uit te stellen."

"De clubs hebben het management ook gevraagd om verdere inzichten te verkrijgen in de markt en potentiële interesse in het produceren van een eigen Pro League kanaal. De conclusies hiervan worden nog voor het jaareinde verwacht zodat de clubs vervolgens een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen in het mediarechtendossier."