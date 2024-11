Rik De Mil (Sporting Charleroi) vol lof: "Zij zijn de beste ploeg van België"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rik De Mil zit met Charleroi een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Tegen Westerlo werd gewonnen vlak voor de interlandbreak, maar de weken daarvoor ging het van kwaad naar erger met de Zebra's. En de match van dit weekend zal ook niet makkelijk worden.

De overwinning tegen Westerlo heeft deugd gedaan voor Rik De Mil en de rest van de ploeg. "De sfeer binnen de ploeg is echt goed", liet de oefenmeester van Charleroi zich ontvallen op zijn persconferentie.

Veel lof voor Genk

Rest de vraag of die goede sfeer ook van belang kan zijn bij een moeilijke uitwedstrijd op bezoek bij KRC Genk. De Limburgers verloren voor de interlandbreak met 4-0 bij Union SG en dus verwacht De Mil een antwoord.

"Ook al lieten de Brusselaars hun kwaliteiten zien, ik denk dat het een slechte dag was voor de Limburgers. Ze zullen willen reageren. Ze zijn de beste ploeg van België", aldus De Mil tegen La Dernière Heure.

Nog een paar weken zonder Koné

"Ze produceren op dit moment het beste voetbal van het koninkrijk. Thorsten Fink doet ontzettend veel werk. Hij had het al laten zien in Sint-Truiden. Qua balbezit zijn ze nog beter dan ons, we zullen goed moeten verdedigen."

Dat zal De Mil wel nog moeten doen zonder Mohamed Koné: “Ja, hij is nog steeds geblesseerd. Het is een breuk. Ook al gaat het goed met hem, zijn afwezigheid zal nog een paar weken duren.”