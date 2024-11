Thorsten Fink (Genk) blikt al vooruit naar de play-offs en heeft iets te zeggen over fout van Matte Smets bij Rode Duivels

KRC Genk verloor vlak voor het interlandreces zwaar bij Union SG met 4-0. Een goed moment dus om even te gaan herbronnen. Thorsten Fink lijkt klaar om opnieuw te knallen met de Limburgers en hij breekt ook een lans voor Matte Smets.

KRC Genk speelt dit weekend tegen Charleroi opnieuw een belangrijke wedstrijd. De Limburgers zijn al herfstkampioen, maar willen met zoveel mogelijk punten verschil naar Nieuwjaar én naar de play-offs.

In de play-offs straffe wedstrijden op komst?

De titel is het einddoel, maar eerst moet natuurlijk gewonnen worden van de Zebra's. Rik De Mil waarschuwde al en gaf aan dat Genk de beste ploeg van de competitie is wat hem betreft.

"We waren niet scherp genoeg. De eerste vijf minuten geef je een goal cadeau en dat veranderde alles. Het is iets dat we moeten meenemen naar de toekomst toe, want zeker in de play-offs ga je zulke matchen krijgen", aldus Thorsten Fink aan Het Laatste Nieuws.

Slimme speler

"Tactisch kon er veel beter, maar mijn spelers zijn geen machines." Dat laatste bewees ook Matte Smets met een (zeldzaam) foutje in de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Israël.

“Dit zal hem sterker maken, daar ben ik zeker van. Hij moet ervaring opdoen en soms deze fouten kunnen maken. Voor Genk is hij dit seizoen de meest stabiele speler geweest. Hij maakt hier iedereen om hem heen beter. Matte is een slimme speler en ik weet zeker dat hij hieruit zal leren."