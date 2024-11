Zoals de kaarten nu liggen zal Club Brugge niet blij zijn: meer dan 100 miljoen? Heel onwaarschijnlijk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische profclubs bespreken momenteel de biedingen voor de tv-rechten van het Belgisch voetbal. DAZN, de huidige co-rechtenhouder, heeft het hoogste bod gedaan, maar dit ligt een pak lager dan vijf jaar geleden.

Ook Telenet en Proximus brachten biedingen uit, terwijl partijen zoals Orange en Amerikaanse streamingdiensten afwezig blijven. Maar die biedingen liggen nog lager dan dat van DAZN.

Het bod van DAZN zou dit keer rond 80 miljoen euro bedragen, terwijl de vorige deal nog 103 miljoen opleverde. Het totaalbedrag zal vermoedelijk eerder richting 90 miljoen euro gaan, aanzienlijk lager dan voorheen. Minder concurrentie lijkt een directe oorzaak van de daling.

De lagere bedragen roepen vragen op bij de grote clubs, zoals Club Brugge, dat al jaren overweegt zijn eigen mediarechten te verkopen. Binnen de huidige regeling krijgt Club ongeveer 12 procent van de opbrengst, maar het denkt individueel meer te kunnen verdienen.

De verdeling van de tv-gelden is een veelbesproken onderwerp binnen de Pro League. Ook Anderlecht heeft al laten weten dat het onderzoekt of het niet beter is zijn rechten zelf te verkopen.

Of er snel een akkoord komt, is onzeker. De clubs hopen mogelijk de biedingen nog wat op te drijven of zoeken naar alternatieve oplossingen voor de verkoop van de uitzendrechten.