📷 Arnaud Bodart terug onder de lat bij Standard? Deze foto neemt alle twijfels al weg

Standard speelt zaterdagavond tegen Cercle Brugge. Zal Arnaud Bodart terug onder de lat staan?

De afgelopen weken was de doelmannen-kwestie een groot onderwerp bij Standard. De jonge Matthieu Epolo heeft recentelijk meerdere fouten gemaakt, wat hem kritiek heeft opgeleverd. Vele waarnemers vragen zich af of het niet tijd is om Arnaud Bodart terug te laten keren in doel, na zijn niet-geslaagde transfer deze zomer.

De grote terugkeer van Arnaud Bodart bij Standard?

Zal Bodart deze zaterdag terugkeren om Epolo te vervangen tegen Cercle Brugge? Ivan Leko heeft de deur open gelaten voor die mogelijkheid tijdens de persconferentie.

"We zullen zien. Het is normaal dat supporters aan Arnaud denken, hij was kapitein en speelde zes jaar. Hij heeft de mentaliteit van Standard. Wat er deze zomer is gebeurd, is iets anders. Hij is nog steeds een speler van de club en als we hem nodig hebben, kunnen we hem gebruiken", verklaarde de Kroatische coach.

Zaterdagochtend plaatste Arnaud Bodart een foto op zijn Instagramverhaal, wat doet vermoeden dat hij zaterdag inderdaad in de basis zal staan. Het is de eerste keer dat hij dat doet dit seizoen...