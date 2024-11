Gek en grappig verhaal uit Charleroi: "Harde kern brak binnen in stadion om iets heel bijzonder te stelen"

Charleroi had in de competitie vier keer na elkaar verloren én moest ook een blamage in de Beker van België incasseren. De zege tegen Westerlo kwam dan ook als geroepen om toch weer iets veiliger oorden op te zoeken in de stand. Maar de problemen zijn groot.

Na de belangrijke overwinning van Charleroi tegen Westerlo voor de interlandbreak hoorden we hier en daar een oef-gevoel. Het was dan ook een erg waardevolle zege, dankzij een doelpunt van Daan Heymans. Grappig verhaal Toch is dat niet genoeg om de spanningen tussen de supporters en de clubleiding te kalmeren. De relatie tussen de club en de supporters blijft gespannen, vooral met de Storm Ultras. Deze laatste herhaalden ook tegen Westerlo hun verlangen om Mehdi Bayat uit de club te zien vertrekken en dat de zaken moeten veranderen. Vooruitgang is nodig, beseffen ze ook binnen het bestuur. Stoeltje gestolen Al zijn er ook af en toe grappige verhalen te vertellen vanuit Charleroi. “Ze willen Bayat echt weg op dit moment”, aldus Tuur Dierckx in 90 Minutes. “Omdat hij zogezegd niet teveel zou uitgeven …” “Daan Heymans stuurde me dat de avond of nacht voor de wedstrijd een deel van de harde kern het stadion is ingebroken om het zeteltje van Mehdi Bayat af te breken. Door de week wordt dat afgedekt voor de regen of duiven of zo, maar nu zou het zich in de spionkop hebben gezeten als statement.”





Volg KRC Genk - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.