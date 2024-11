Wouter Vrancken doet het wel: Sonko rekent af met Hein Vanhaezebrouck

Momodou Sonko is amper 19, maar wel de recordtransfer van KAA Gent. Toch leek hij de club afgelopen zomer te verlaten.

De verwachtingen die de club van Momodou Sonko had waren groot, zeker gezien de prijs die hij KAA Gent kostte. Maar die kon hij vorig seizoen niet inlossen.

Ook bij de start van het nieuwe seizoen leek het niet te lukken. Wouter Vrancken stelde zich vragen bij de drive van de aanvaller. Ondertussen lijkt het echter wel te lukken.

“Deze coach is transparanter”, vertelt Sonko in Het Nieuwsblad over Wouter Vrancken. “Hij wilde meer defensieve acties, meer agressiviteit. Hij vond dat ik er niet altijd honderd procent voor ging.”

Dat idee had Hein Vanhaezebrouck ook. “Maar het verschil is dat deze trainer me vertelde wat hij van me verwachtte. Dus kon ik daaraan werken.”

Sonko haalt nog eens stevig uit naar Vanhaezebrouck. “Ik kan me niet herinneren dat ik met de vorige trainer eens heb samengezeten om te praten. Ik voel me bovendien comfortabeler in mijn positie. De manier van druk zetten in dit systeem lijkt ook meer op hoe ik in Zweden moest spelen.”