Imke Courtois maakt duidelijk welk groot voordeel Anderlecht heeft ten opzichte van KAA Gent in onderlinge clash

Het is wel duidelijk naar welke affiche het vandaag uitkijken is. Anderlecht - KAA Gent is de clash van de dag. Imke Courtois heeft er een heldere mening over.

Net zoals elke week beantwoordt Imke Courtois in De Zondag telefonisch de voetbalvragen van Frank Buyse. Die laatste ligt nogal wakker van Anderlecht - Gent en dan vooral van het feit dat die partij toch wel een duel in een duel oplevert. Het is immers Dolberg vs Gudjohnsen. Welke Scandinavische aanvaller haalt in het Lotto Park zijn kanon boven?

Courtois kan alleszins wel begrijpen dat Buyse het zo intrigerend vindt. "Ik snap je altijd, Frank. Of bijna altijd." Dolberg en Gudjohnsen hebben wel iets gelijkaardigs. Ze leggen allebei een zekere elegantie in hun spel en ook qua uiterlijk doen ze wel enigszins aan elkaar denken. "Zelfde type fijnbesnaarde spitsen uit het Noorden, zelfde blond kopje."

Gebrek aan statistieken bij Gudjohnsen

"Alleen is Dolberg afgelopen weken helemaal ontploft en blijft het wachten bij Gent op Gudjohnsen", benadrukt Imke Courtois het hemelsgrote verschil in de vormcurve tussen de twee aanvallers. "Nog maar 1 op de 2 matchen in de basis gestart en nog maar twee goals", haalt de voormalige voetbalster de statistieken van Gudjohnsen boven.

Het is niet zo dat de IJslander nog even heftig onder vuur wordt genomen door de Gent-supporters zoals in het begin van het seizoen. Hier en daar waren er al tekenen van beterschap, maar de definitieve doorbraak moet er nog komen. Anderlecht heeft dus een grotere kans om de spits in zijn rangen te hebben die zondagavond het verschil maakt.

Dolberg heeft meer ervaring

"Dolberg heeft misschien iets meer intrinsieke klasse, maar hét grote verschil: hij heeft veel meer ervaring", besluit Courtois.