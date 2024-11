Real Madrid-voorzitter Florentino Perez haalt keihard uit naar FIFA en UEFA: "Nu al negen spelers, evenveel als vorig jaar"

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez uitte zondag stevige kritiek op de UEFA en FIFA tijdens de algemene vergadering van zijn club. Hij beklaagde zich over de steeds voller wordende voetbalagenda en benadrukte de noodzaak van de Super League.

Volgens Perez hebben beide voetbalorganisaties geen oog voor de belasting van spelers en streven ze enkel financieel gewin na. "De FIFA heeft meer interlandbreaks ingevoerd, terwijl UEFA het aantal wedstrijden in bestaande competities blijft opvoeren", zei Perez.

"Tien jaar geleden organiseerde UEFA 488 wedstrijden per seizoen, nu zijn dat er 760. Dit alles draait om geld, niet om de spelers. Ze begrijpen niet dat sport duurzaam moet zijn." Perez wees op de groeiende fysieke belasting als oorzaak van blessures.

"Dit seizoen zouden wij tot 82 wedstrijden kunnen spelen. Het aantal UEFA- en FIFA-wedstrijden is met 63 procent toegenomen. Nu al hebben negen spelers hun kruisbanden afgescheurd, evenveel als vorig seizoen in totaal. Specialisten noemen vermoeidheid de belangrijkste oorzaak."

Super League

De Spaanse zakenman sprak zich opnieuw uit voor de Super League, een competitie die in 2021 werd gelanceerd door twaalf topclubs maar snel mislukte door hevige kritiek en protesten van supporters. UEFA dreigde destijds met sancties tegen de betrokken clubs.

Real Madrid, Barcelona en Juventus stapten naar het Europees Hof van Justitie, dat UEFA bekritiseerde voor haar monopolie. Hoewel de Super League nooit van de grond kwam, ziet Perez mogelijkheden.

Perez stelde dat de uitbreiding van de Champions League geen oplossing biedt. "Het nieuwe format is oneerlijk, met meer wedstrijden van mindere waarde. De waarde per wedstrijd is met dertig procent gedaald. Alleen de Super League kan het voetbal redden en herstellen in zijn grootsheid."

"Dit project wil zelfs gratis voetbal aanbieden. Met het arrest van het Hof zijn we optimistischer dan ooit. Het voetbal is ernstig ziek, kijk maar naar de Ligue 1, waar de tv-rechten gehalveerd zijn naar 500 miljoen euro."