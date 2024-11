Uit de as van KV Oostende verrezen Diksmuide-Oostende kondigt groot nieuws aan, ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke geeft uitleg

Enkele uren vóór de aftrap van de kustderby KVDO - Blankenberge, werd de nieuwe stadionnaam plechtig ingehuldigd. Het Oostendse Albertpark wordt voor 3 jaar het 'Batimont Solar Park', genoemd naar het gelijknamige zonnepanelenbedrijf dat zich als sponsor heeft geëngageerd.

Zaakvoerder Edelhart Olivier: “Dit is een unieke mogelijkheid om ons bedrijf in de kijker te plaatsen. Hier is niet enkel passage van voetbalfans, maar ook van talloze toeristen. Het niveau van derde nationale weerspiegelt bovendien niet de realiteit van deze club: meer dan 2.000 abonnees, gemiddeld 1.700 toeschouwers, een uitgebreid sponsornetwerk, media-aandacht; …"

"De club is dan ook gezond ambitieus om de komende jaren verder door te groeien en dat met de klemtoon op eigen West-Vlaamse spelers die hun shirtje nat maken en een beleid zonder financiële risico’s. Die normen en waarden matchen volledig met Batimont Solar."

"Ik kijk er naar uit om samen dit nieuwe verhaal te schrijven. Uit respect voor de supporters heb ik ook bewust niet gekozen voor ‘Arena’ maar wel voor ‘Park’. Zo blijft de link met het historische Albertpark behouden. Hoewel ik zelf van Roeselare ben, heb ik trouwens ook zelf een link met Oostende en het stadion. Ik heb in Oostende gestudeerd en mijn kot was om de hoek van het stadion. Ik passeerde er toen quasi elke dag maar ik had nooit kunnen denken dat mijn bedrijf ooit de stadiongevel zou sieren.”

Karl Vannieuwkerke, ondervoorzitter KVDO, is uiteraard ook trots op de samenwerking. “Met Edelhart en zijn bedrijf Batimont Solar delen we een zelfde DNA: lokale verankering, hard werken zonder te hoog van de toren te blazen maar toch ambitieus zijn, out of the box denken. Kortom, een goede ‘match’!"

"We beseffen dat de naam Albertpark een historische waarde heeft voor veel fans, maar als we sportief ambitieus willen zijn, moeten we ook zorgen dat we interessante, commerciële opportuniteiten met beide handen aannemen. We mogen niet vergeten dat er naast inkomsten ook kosten zijn. Om sportief én extrasportief te kunnen groeien, moeten we er dus voor zorgen dat die inkomsten zo hoog mogelijk zijn. Een mooie, commerciële deal zoals met Batimont Solar helpt ons daarbij. We zijn Edelhart dan ook dankbaar voor deze veelbelovende samenwerking."