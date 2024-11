Ardon Jashari zegt duidelijk hoe Club Brugge Schotse heksenketel van Celtic stil kan krijgen

Club Brugge tankte zaterdag vertrouwen tegen STVV met een makkelijke zege. Woensdag in de Champions League tegen Celtic volgt echter een echte test.

Met een 7-0 zege was Club Brugge tegen STVV eens bijzonder efficiënt. De ploeg van Nicky Hayen duwde het gaspedaal stevig in en liet de misstap op bezoek bij Beerschot twee weken geleden achter zich.

"De voorbije weken hadden we wat moeite met onze efficiëntie", gaf Ardon Jashari ook toe. De Zwitser deed zijn duit in het zakje en scoorde de 6-0. "Zeven goals was nu ook niet nodig, maar het is goed om eens meer dan twee of drie keer te scoren."

Jashari over Champions League-wedstrijd tegen Celtic

Goed voor het vertrouwen naar woensdag toe, want dan wacht er Club Brugge een lastige uitwedstrijd op het veld van Celtic. De Schotse fans staan erom bekend bijzonder vurig te zijn, het wordt dus geen sinecure om punten te pakken voor blauw-zwart.

"We hebben al getoond dat we bijzonder goed kunnen spelen in de Champions League." Club won op bezoek bij Sturm Graz met 0-1, thuis werd Aston Villa over de knie gelegd met 1-0. Met 6 op 12 staat Club halfweg de Champions League 22ste.

"We weten wat we mogen verwachten in Schotland. Het is aan ons om opnieuw een hoog niveau te halen, zoals tegen Aston Villa of de eerste helft tegen Beerschot. Als we zo spelen, dan ben ik er zeker van dat we opnieuw punten kunnen pakken."