Anderlecht heeft een duidelijk profiel voor ogen op de wintermercato: er moet ook toekomstgericht gewerkt worden

Bij Anderlecht groeit de behoefte aan een versterking in het hart van de defensie. De club kijkt niet alleen naar de huidige noden, maar wil ook toekomstgericht anticiperen.

Met een Jan Vertonghen die al een heel seizoen kampt met blessureproblemen aan zijn achillespezen en een Zanka die niet altijd de betrouwbaarheid toont die van een basisspeler verwacht wordt, is duidelijk dat RSCA zich moet voorbereiden op het vertrek van deze twee ervaren krachten.

Sportief directeur Olivier Renard staat voor een duidelijke opdracht: een verdediger vinden die ervaring koppelt aan potentie, maar binnen de financiële mogelijkheden van Anderlecht past. De club wil geen grote sommen uitgeven, maar Renard zal ook wel een degelijke portefeuille meekrijgen. Een evenwichtige versterking vinden die op korte én lange termijn kan renderen, is het doel.

In de Noord-Europese media werd recent de 18-jarige Nigeriaan Vince Osuji, momenteel actief bij het gedegradeerde Kalmar in Zweden, gelinkt aan Anderlecht. De jonge verdediger zou ook op de radar staan van clubs als Slavia Praag. Hoewel zijn naam interessant klinkt, lijkt zijn profiel op dit moment niet helemaal te passen bij de prioriteiten van Anderlecht. Mocht er al interesse zijn geweest, dan dateert die vermoedelijk uit de periode van voormalig sportief directeur Jesper Fredberg.

Onder Renard verschuift de focus meer naar andere markten en wordt zijn internationale netwerk belangrijk. Het lijkt erop dat Anderlecht eerder zoekt naar een speler met de nodige ervaring die direct inzetbaar is in de basiself. Totdat er een oplossing gevonden wordt, zal het duo Zanka-Simic blijven staan, hoewel dit niet de ideale situatie is voor een ploeg met ambities in zowel de competitie als Europa.

Met het oog op de wintermercato zal het spannend worden of Anderlecht een geschikte kandidaat kan aantrekken. De puzzelstukken moeten perfect in elkaar vallen: een speler met voldoende ervaring, betaalbaar en toekomstgericht.