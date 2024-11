Kuyt blikt nu al vooruit op degradatiestrijd: "Ik maakte een keuze tegen beter weten in" en "Beerschot is een slapende reus"

Beerschot VA zit in de hoek waar de klappen vallen. De paarshemden zijn nu al zekere van een degradatiestrijd tot het bittere seizoenseinde. Dirk Kuyt is echter niet van plan om met handdoeken te werpen.

Beerschot VA is momenteel de rode lantaarn. De Mannekens sprokkelden amper zeven punten in vijftien wedstrijden. KV Kortrijk - het nummer voorlaatste - telt er zelfs dubbel zoveel.

Het is al een zekerheid dat de paarshemden zullen moeten knokken tot de allerlaatste minuut van de allerlaatste wedstrijd om degradatie te vermijden. Dirk Kuyt kijkt er op geheel eigen wijze naar.

© photonews

"Je kan het glas halfvol of halfleeg zien", aldus de coach van Beerschot bij Sporza. "Al zou ik er graag nog wat extra water bijhebben." (glimlacht)

De coach maakte in het tussenseizoen dan ook bewust de keuze om te blijven. "Ik heb misschien een keuze gemaakt tegen beter weten in. Een keuze die anderen wellicht niet zouden maken."

Kan Dirk Kuyt Beerschot VA in de Jupiler Pro League houden?

"Maar stel je eens voor dat het wél lukt om met Beerschot in eerste klasse te blijven", besluit Kuyt. "Er is hier zoveel potentieel. Beerschot is een slapende reus."